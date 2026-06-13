زەویلەرزەیگ دەێدە سنوور عراقی ئیرانی و دانیشتگەیل میسان ئاگا لەلی بوون

شەفەق نیوز - میسان

دانیشتگەیل پارێزگای میسان، شەوەکی ئمڕوو شەممە، خەوەردان لە ئاگاداربوین لە زەویلەرزەیگ وە شیوەیگ جیاواز؛ کە لە بڕیگ ناوچەیل تون بوی و لە شوینەیل ترەک لە پارێزگاگە سووک بویە.

وەپای نیشاندەرەیل ناوەندەیل چەودیاری زەویلەرزەیی، زەویلەرزەگە لە سەعات 10:52 شەوەکی وە وەخت ناوخۆیی روی داگە، و داگەسە ناوچەیل ناو خاکەیل ئیرانی و وە تایبەت لە نزیک کەرت "دێهلۆڕان"، ک هاوسنوور پارچەی سنووری خوەرهەڵاتە ئەرا پارێزگای میسان.

تا ئی وەختە هیچ راپۆرتیگ فەرمی لە دەسەی گشتی کەشناسی و چەودیاری زەویلەرزەیی لە عراق لەباوەت هاز ورد زەویلەرزەگە لەبان پەیمانەی رێختەر نەڕەسیە، هەرلیوا لایەنە پزیشکییەیل یا وەرگری شارستانی لە میسان هیچ زەرەدیگ ماددی یا گیانی لەئەنجام زەویلەرزەگە توومار نەکردنە.