زیندانی هەمیشەیی لەبان بازرگانەیل هووشبەری لە عراق
2025-12-28T10:38:30+00:00
شەفەق نيوز- واست
دادگای تاوانەیل واست، ئمڕوو یەکشەممە، فەرمان زیندانی هەمیشەیی لەبان دوو تاوانبار وە بازرگانیکردن وە هووشبەری دەرکرد.
دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاوانکارەیل مادەی هووشبەر مەسیل ئەمفيتامين وەپییان گیریا کە نیاز فرووشتن و بازرگانیکردنی داشتنە.
وەگورەی بەیانامەگە، فەرمانەگە وەگورەی مادەی 27 و28 / یەکەم لە یاسای هووشبەری شمارە 50 ئەرا ساڵ 2017، وەبەڵگەی مادەیل 47و48و49 لو یاسای سزادان عراقی دەرچگ.