زیندانی هەمیشەیی ئەرا دوو بازرگان مادەی هووشبەر لە بابل
2026-03-15T09:15:48+00:00
شەفەق نیوز - بابل
دادگای تاوانەیل بابل، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا دوو بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد.
ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیاننامەیگ کە رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە لای تاوانبارەیل دەس نریایە بان یەک کیلۆ و نیم لە حەب مادەی هووشبەر، وەگەرد 590 گرام لە مادەی میسیل ئەمفیتامین".
لە بەیاننامەگە وتیش: "ئی حوکمە وەپای مادەی 27/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کارتێکەرە عەقڵیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".