‏زیندانی هەمیشەیی ئەرا دوو بازرگان مادەی هووشبەر لە بابل

‏شەفەق نیوز - بابل

‏دادگای تاوانەیل بابل، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا دوو بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد.

‏ئەنجومەن باڵای دادوەری لە بەیاننامەیگ کە رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە لای تاوانبارەیل دەس نریایە بان یەک کیلۆ و نیم لە حەب مادەی هووشبەر، وەگەرد 590 گرام لە مادەی میسیل ئەمفیتامین".

‏لە بەیاننامەگە وتیش: "ئی حوکمە وەپای مادەی 27/ یەکەم لە یاسای مادە هووشبەرەیل و کارتێکەرە عەقڵیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".

‏

‏