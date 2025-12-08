‏زیندانی هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشەبەر کە4 هەزاز گلە حەپ هووشبەر وەپی بوی لە ئەنبار

2025-12-08T09:35:08+00:00

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی دەرکرد ئەرا کابرایگ کە 4 هەزار گلە حەب هووشبەر وەپی گیریاس.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەگە 4 هەزار گلە حەب هووشبەر لە جویر مادەی کبتاگۆن هووشبەروەپی بویە وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی و فروشتنی لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".

‏وتیش؛"سزاگە وە پشت بەسان وە مادەی  28/ یەکەم لە یاسا هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل شمارە  50 ساڵ 2017 دەرچگە".

