زیندانی هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشەبەر کە4 هەزاز گلە حەپ هووشبەر وەپی بوی لە ئەنبار
2025-12-08T09:35:08+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی دەرکرد ئەرا کابرایگ کە 4 هەزار گلە حەب هووشبەر وەپی گیریاس.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەگە 4 هەزار گلە حەب هووشبەر لە جویر مادەی کبتاگۆن هووشبەروەپی بویە وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی و فروشتنی لەناوەین وەکارهاوەرەیلی".
وتیش؛"سزاگە وە پشت بەسان وە مادەی 28/ یەکەم لە یاسا هووشبەر و کاریگەری دەروینەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".