‏زیندانیکردن 3 ئەفسەر و 4 ئەندام ئەمنی وەبان وایین "زیندانیگ تویشبوی ئایدز" لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو شەممە،خەوەردا رێکاریگ توون گیریاسەوەر لە دویای وایین زیندانیگ لە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگاگە، کە وە توومەت کوشتن ئەندامەیل خێزانەگەی وەرجە سێ ساڵ دەسگیرکریاس.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دەزگا ئەمنییەیل سێ ئەفسەر و چوار کارمەن ئەمنی وە مەبەست لێکۆڵینەوە لەبان رویداو وان دەسگیرکردنە، هاوکات هێزە ئەمنییەیل وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆن مینەکردن وایینەگە."

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، دەسگیرکریاگە گومان کرێد تویشبوی بیماری (ئایدز) بوود، توەنستیە لەری کونای هەواکیش (مفرغة) لە زیندان فەرماندەیی پۆلیس دیالە بواێد، کە وە مدوو بیماریەگەی لە شوینیگ تایوەت زیندانی کریابوی، وەرجە ئەوەگ وەرەو ناوچەی مجاورە لەناوڕاس شار بەعقوبە بواێد.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی دویەشەو، خەوەردا لە وایین زیندانیگ کە توومەتبارە وە کوشتن ئەندامەیل خێزانەگەی لە زیندان فەرماندەیی پۆلیس دیالە، لەری هەواکیش ناو زیندانە تایوەتەگە کە لەناوی زیندانیکریاس و گومانکرێد تویشبوی ئایدە، وەرەو ناوچەی مجاورە لە ناوڕاس شار بەعقوبە وایە.

