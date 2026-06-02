‏زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل لە بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏دادگای تاوانەیل بەسرە، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏وەپای بەیاننامەیگ ئەنجومەن دادگای باڵا رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ، دەسگیریاس وەبان 2 کیلوگرام و 546گرام مادەیل مەسیل ئەمفیتامین و حەشیش کە نیاز بازرگانیکردن و فروشتنی داشتیە لەناوەین وەکارهاوەرەیل.

‏ئاشکرایکرد، سزاگە وە پشت بەسان وە مادەی 27 / یەکەم لەیاسای هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە.

‏