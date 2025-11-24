زیندانیکردن هەمیشەیی لەبان کابرایگ 91 هەزا گلە حەب هووشبەر وەپی گیریایە لە میسان
شەفەق نیوز ـ میسان
دادگای تاوانەیل میسان، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر دەرکرد لە میسان لەدویای دەسگردن وەبان 91 هەزار گلە حەب هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دادگای تاوانەیل میسان سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە هووشبەر، دویای دەسگردن وەبان 91 هەزار گلە حەب لە مادەی ترامال وە مەبەست بازرگانیکردن وەپی و فروشتنی لەناوەین وەکارهاوەرەیل".
وتیش؛ "سزاگە وەپای مادەی 27/ یەکەم لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".