‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا پەنج بازرگان مادەی هووشبەر لە ئەنبار

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا پەنج بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەیل 194 هەزار گلە حەب لە مادەی ئەمیفیتامین و کافیین هووشبەر وەپییان بویە، مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی لەناو بکیشەیل داشتنە".

‏دیاریکرد"سزایل وەپای بڕگە ماددەی 28/ یەکەم لە یاسای ماددە هۆشبەرەیل و کارتێکەرە ئەقڵییەیل شمارە 50ی ساڵ 2017، و وە پاڵپشت وە ماددەیل بەشدار 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە."

‏