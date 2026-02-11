زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا پەنج بازرگان مادەی هووشبەر لە ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
دادگای تاوانەیل ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا پەنج بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەیل 194 هەزار گلە حەب لە مادەی ئەمیفیتامین و کافیین هووشبەر وەپییان بویە، مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی لەناو بکیشەیل داشتنە".
دیاریکرد"سزایل وەپای بڕگە ماددەی 28/ یەکەم لە یاسای ماددە هۆشبەرەیل و کارتێکەرە ئەقڵییەیل شمارە 50ی ساڵ 2017، و وە پاڵپشت وە ماددەیل بەشدار 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە."