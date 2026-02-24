‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر کە 500گرام مادەی هووشبەر وەپیانبویە

شەفەق نیوز ـ نەجەف

‏دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی دەرکرد ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر وە تاوان ازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەیل 500 گرام مادەی مەسیل ئەمفیتامین هووشبەر وەپیان گیریاس مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتنە لەناوەین وەکارهاوەرەیلی، وەگەرد کەرەستەیل کیشاننی و تەرازوی ئەلکترۆنی".

‏ئاشکرایکرد "سزایەیل وەپای بڕگە مادەی 27/یەکەم لە یاسای مادە هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".

‏