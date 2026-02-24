زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر کە 500گرام مادەی هووشبەر وەپیانبویە
2026-02-24T08:31:02+00:00
شەفەق نیوز ـ نەجەف
دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو سێشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی دەرکرد ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر وە تاوان ازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەیل 500 گرام مادەی مەسیل ئەمفیتامین هووشبەر وەپیان گیریاس مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی داشتنە لەناوەین وەکارهاوەرەیلی، وەگەرد کەرەستەیل کیشاننی و تەرازوی ئەلکترۆنی".
ئاشکرایکرد "سزایەیل وەپای بڕگە مادەی 27/یەکەم لە یاسای مادە هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 دەرچگە".