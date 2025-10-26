‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر لە میسان

شەفەق نیوز ـ میسان

‏دادگای تاوانەیل میسان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سزای زیندانی هەمیشەیی ئەرا سێ زیندانی دەرکریاس کە بازرگان مادەی هووشبەرن و تاوان بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر ئەنجامدانە.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "زیندانیەیل دەسگیریاس وەبان یەک کیلوگرام مادەی (مەسیل ئەمیفیتامین) هووشبەر وەپیان کە مەبەست فروشتن و بازرگانیکردن وەپی داشتنە لەناو وەکارهاوەرەیلی".

‏وتیش "سزاگە وە پشت بەسان وە بڕگە مادەی 28 / یەکەم لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50ی ساڵ 2017 دەرچگە".

