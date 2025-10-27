‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا توومەتبارەیل زانیاری هەستار لە عراق كلكردنە

‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا توومەتبارەیل زانیاری هەستار لە عراق كلكردنە
2025-10-27T08:54:52+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای عراق، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو کەس دەرکرد کە تێوەگلانە لە دزەکردن زانیاری هەستیار.

‏دەسەی حەشد شەعبی لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سزاگە وەپای  ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هویردیگ هاتیە کە تیمیگ تایوەت لە وەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوە لە وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش  و دیسپلیۆن ئەنجامیدانە، دوو توومەتبار دەسگیرکریان کە تەقەلای بڵاوکردن  زانیاریەیل گرنگیگ دان.

‏دیاریکرد، هەردووگیان ئەرا دادگا کلریانە تا سزای دادپەروەرانە وەربگرن.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon