‏زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا توومەتبارەیل زانیاری هەستار لە عراق كلكردنە

‏دادگای عراق، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو کەس دەرکرد کە تێوەگلانە لە دزەکردن زانیاری هەستیار.

‏دەسەی حەشد شەعبی لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سزاگە وەپای ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هویردیگ هاتیە کە تیمیگ تایوەت لە وەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوە لە وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش و دیسپلیۆن ئەنجامیدانە، دوو توومەتبار دەسگیرکریان کە تەقەلای بڵاوکردن زانیاریەیل گرنگیگ دان.

‏دیاریکرد، هەردووگیان ئەرا دادگا کلریانە تا سزای دادپەروەرانە وەربگرن.

