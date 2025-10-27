زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا توومەتبارەیل زانیاری هەستار لە عراق كلكردنە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای عراق، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا دوو کەس دەرکرد کە تێوەگلانە لە دزەکردن زانیاری هەستیار.
دەسەی حەشد شەعبی لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سزاگە وەپای ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی هویردیگ هاتیە کە تیمیگ تایوەت لە وەڕێوەبەرایەتی لێکۆڵینەوە لە وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش و دیسپلیۆن ئەنجامیدانە، دوو توومەتبار دەسگیرکریان کە تەقەلای بڵاوکردن زانیاریەیل گرنگیگ دان.
دیاریکرد، هەردووگیان ئەرا دادگا کلریانە تا سزای دادپەروەرانە وەربگرن.