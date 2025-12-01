‏زیندانیکردن هەمیشەیی بازرگانیگ مادەی هووشبەر لە نەجەف و دەسگردن وەبان 2 کیلوگرام مادەی هووشبەر

‏زیندانیکردن هەمیشەیی بازرگانیگ مادەی هووشبەر لە نەجەف و دەسگردن وەبان 2 کیلوگرام مادەی هووشبەر
2025-12-01T10:01:13+00:00

شەفەق نیوز- نەجەف 

‏دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد لە پارێزگاگە لەدویای دەسگردن وەبان 2کیلوگرام مادەی  هووشبەر.

‏ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "سێ زیندانیەیل دەسگیریاس وەبان 2کیلوگرام مادەی  (مەسیل ئەمفیتامین) هووشبەر  کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی لەناوەینبکیشەیل داشتنە".

‏ دیاریکرد، "سزاگە وەپای بڕگە مادەی  27/ یەکەم لەیاسای مادەی هووشبەر  کاریگەری دەروینیەیل شمارە  50 ساڵ 2017" دەرچگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon