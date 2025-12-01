زیندانیکردن هەمیشەیی بازرگانیگ مادەی هووشبەر لە نەجەف و دەسگردن وەبان 2 کیلوگرام مادەی هووشبەر
شەفەق نیوز- نەجەف
دادگای تاوانەیل نەجەف، ئمڕوو دووشەممە، سزای زیندانیکردن هەمیشەیی ئەرا سێ بازرگان مادەی هووشبەر دەرکرد لە پارێزگاگە لەدویای دەسگردن وەبان 2کیلوگرام مادەی هووشبەر.
ئەنجومەن دادگای باڵا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "سێ زیندانیەیل دەسگیریاس وەبان 2کیلوگرام مادەی (مەسیل ئەمفیتامین) هووشبەر کە مەبەست بازرگانیکردن و فروشتنی لەناوەینبکیشەیل داشتنە".
دیاریکرد، "سزاگە وەپای بڕگە مادەی 27/ یەکەم لەیاسای مادەی هووشبەر کاریگەری دەروینیەیل شمارە 50 ساڵ 2017" دەرچگە.