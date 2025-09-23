زیندانیکردن ژنیگ فەرمانبەر لە بانک رەشید و گلەوداین 3 مليار دينار

شەفەق نيوز- بەغداد

دەزگای دەسپاکی فیدراڵی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دەرچگن بڕیار غەیابی وە زیندانیکردن سەخت تا ماوەی سێ ساڵ لەبان ژنیگ فەرمانبەر لە بانک رەشید، و پابەندکردنی وە گلەوداین بڕ ( 3,226,000,000) سێ مليارا دينار.

دەزگاگە وتیش: دادگای تاوانەیل رەسافە فەرمان زیندانیکردن لەبان (فائیزە فائیق عەبدولحەمید) دەرکرد لە تاوان زیایبوین دارایی و قانجاز ناسیاسی، وتیش: فەرمانەگە وەپەی مادەی (19/سێیەم) لە یاسای دەزگای دەسپاکی شمارە (30 ئەرا ساڵ 2011) دەرچگ، وتیش: تاوانکار پابەندە وە گلەوداین زیایەی نایاسایی لەناو دارایی وە بڕ (1,613,000,000) مليار دينار، بیجگە چەسپیان باجیگ وەگورەی ئەو پویلە.

دیاری کرد کە دویای نووڕستن بەڵگەیل چەسپانن لەی کەیسە، دادگا بڕیار تاوانبارکردن توومەتبار دا لەوەر چەسپیان کەموکوڵیی، و لە بان ئەوە بڕیارەگەی دەرکرد وە مسۆگەرکردن مەرەقەزنەکردنی تا دویای ئەوە کە پویلەگە و باجەگە بەێد.