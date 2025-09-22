زیندانیکردن سەخت لەبان کابرایگ هەڕەشەی بڵاوکردن ونیەیل دویەتیگ لەبان سۆشیال میدیا داگە

شەفەق نيوز- بەغداد

راگەیانن دادوەری عراق، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە دادگای تاوانەیل کەرخ لە بەغداد، فەرمان زیندانیکردن سەخت لەبان تاوانباریگ دا وە توومەت هەڕەشە و چزداین دویەتیگ.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل کەرخ فەرمان پەنج ساڵ زیندانی لەبان کابرایگ دەرکرد لە تاوان چزداین دویەتیگ وە هەڕەشەی بڵاوکردن ونیەیلی لەبان سۆشیال میدیا.

تاوانکارەگە هەڕەشەی دویەتە داگە و داوای پویل لەلی کردگە، وەرانوەر ئەوە وینەیلی لەبان سۆشیال میدیا بڵاو نەکەێد، و بڕیارەگە وەپەی مادە 430 / 1 لە یاسای سزادان عراقی دەرچگ.