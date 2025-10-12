زیندانیکردن دوو کەس دەسدرویژی وەبان پۆلیسیگ هاتوچو لە بەغدا کردنە
2025-10-12T10:20:09+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن سەخت ماوەی دوو ساڵ ئەرا دوو کەس دەرکرد وە تاوان دەسدرویژیکردن وەبان پۆلیسیگ هاتوچو لە بەغدا.
ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "زیندانیەیل دەسدرویژی کردنە وەبان پۆلیسیگ وە لێدان تون مەوقەی وەجی رەسانن ئەرکەگەی لە قەزای مەحمودیە".
وتیش، "سزاگە وە پشت بەسانوە سزایەیل مادە 38/دوەم/تەوەر دویەم لە یاسای هاتوچو شمارە 8 ساڵ 2019 دەرچگە".