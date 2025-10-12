‏زیندانیکردن دوو کەس دەسدرویژی وەبان پۆلیسیگ هاتوچو لە بەغدا کردنە

2025-10-12T10:20:09+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن سەخت ماوەی دوو ساڵ ئەرا دوو کەس دەرکرد وە تاوان  دەسدرویژیکردن وەبان پۆلیسیگ هاتوچو لە بەغدا.

‏ئەنجومەن دادگای باڵای عراق، لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "زیندانیەیل دەسدرویژی کردنە وەبان پۆلیسیگ وە لێدان تون مەوقەی وەجی رەسانن ئەرکەگەی لە قەزای مەحمودیە".

‏وتیش، "سزاگە وە پشت بەسانوە سزایەیل مادە  38/دوەم/تەوەر دویەم لە یاسای هاتوچو شمارە 8 ساڵ 2019 دەرچگە".

