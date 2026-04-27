‏زیندانیکردن دوو تاوانبار ئەرا ماوەی 6 ساڵ وە تاوان بازرگانیکردن وە ئایەم

‏شەفەق نیوز- بەغداد

‏دادگای تاوانەیل کەرخ، ئمڕوو دووشەممە، سزا زیندانیکردن ئەرا ماوەی شەش ساڵ دەرکرد ئەرا دوو ژنە تاوانبار وە تاوان بازرگانیکردن وە ئایەم.

‏دادگاگە لە بەیاننامەیگ کە رەسییە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیاند، تاوانبار (داڵگەگە) هەڵسیاگە وە فرووشتن مناڵە تازە لەدایگبویەگەی وە دەسمیەتی وەگەرد تاوانباریگ تر، لە وەرانوەر بڕ هەشت ملیۆن دینار لە بەغداد.

‏بەیاننامەگە دیاریکرد، سزاگە وەپای بڕگەی 6/ یەکەم و پەنجەم لە یاسای نواگیریکردن بازرگانیکردن وە ئایەم شمارە 28 ساڵ 2012، وە بەڵگەی مادەیل بەشداری 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان و پشت بەسان وە مادەی 132/ 2 لە خود یاسا دەرچگە.

‏