زیلەرزەیگ وە هازړ 4.1 پلە دەێد لە باکوور خوەرهەڵات سەڵاحەدین
شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ لە دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وە هاز 4.1 پلە لەبانپەیمانەی؟رێتەر دایەس لەناوچەیگ دویر25 ک لە باکوور خوەرهەڵات شار تکریت لە پارێزگای سەڵاحەدین.
سەرچەوەیگ لە بەیانیگ ،ە ئاژانس شەفەق نیوز وت ، لەرزەگە ئمڕوو رویدایە شمارەیگ هاوڵاتی هەس وەپیکردنە، وبی ئەوەی زەرد گیانی یا مادی نەداشتیە وەپای زانیاری سەرەتاییەیل.
وتیش، ویستگەیل توومار زەویلەرزەیل سەر وە فەرمانگەگە لەرزەگە وە هویردی توومارکردیە، وتیش ناوچەگە وە شوینیچ چالاکی زەویلەرزەیل رێژە ناوڕاس دانرێد، ماوەای جاریگ ئێ جویر لەرزەیلە روی دەن.