‏زیلەرزەیگ وە هازړ 4.1 پلە دەێد لە باکوور خوەرهەڵات سەڵاحەدین

‏‌ شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین‌‌

‏سەرچەوەیگ لە دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی عراق، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەویلەرزەیگ وە هاز 4.1 پلە لەبانپەیمانەی؟رێتەر دایەس لەناوچەیگ دویر25 ک لە باکوور خوەرهەڵات شار تکریت لە پارێزگای سەڵاحەدین.

‏سەرچەوەیگ لە بەیانیگ ،ە ئاژانس شەفەق نیوز وت ، لەرزەگە ئمڕوو رویدایە شمارەیگ هاوڵاتی هەس وەپیکردنە، وبی ئەوەی زەرد گیانی یا مادی نەداشتیە وەپای زانیاری سەرەتاییەیل.

‏وتیش، ویستگەیل توومار زەویلەرزەیل سەر وە فەرمانگەگە لەرزەگە وە هویردی توومارکردیە، وتیش ناوچەگە وە شوینیچ چالاکی زەویلەرزەیل رێژە ناوڕاس دانرێد، ماوەای جاریگ ئێ جویر لەرزەیلە روی دەن.

