زیقار.. 5 ساڵ زیندانی وەبان دز لابتۆپەیل
2025-12-16T11:47:11+00:00
شەفەق نيوز- زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە دادگای تاوانەیل پارێزگاگە فەرمان زیندانی وەبان دز لابتۆپەیل دەرکرد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دادگای تاوانەیل زیقار فەرمان پەنج ساڵ زیندانیکردن لەبان توومەتباریگ دەرکرد وە چەن تاوانیگ دزیکردن لابتۆپ لە نویسنگەیل چاپکردن لە باشوور شار ناسریە ناوەند پارێزگاگە.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە بڕیارەگە وەگورەی مادەی 444 لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ئەرا ساڵ 1969 دەرچگ.