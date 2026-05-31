زیقار.. 15 ساڵ زیندانیکردن ئەرا فەرمانبەریگ زیندان "حوت" وە توومەت دەسمیەتی تیرۆستەیل
شەفەق نیوز ـ زیقار
دادگای تاوانەیل زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن 15 ساڵ ئەرا فەرمانبەریگ دەرکرد لە زیندان ناوەندی ناسریە (حوت) کارکەێد، دویای ئەوەگ ئەوەگ دەسمیەتی ئەندامەیل "تیرۆرستەیل" داوێد لەناو زیندان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زیندانیەگە وەبانی چەسپیاگە مۆبایل و مادەیل ترەک ئەرا زیندانیەیل بردیەسە ناو زیندان، و دەسمیەتی وەرد ئەندامە تیرۆرستەیل ناوی دایە.
وەپای سەرچەوەگە، سزاگە وە پشت بەسان وە سزایەیل مادەی 4 لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13 ساڵ2005 دەرچگە.