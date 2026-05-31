‏زیقار.. 15 ساڵ زیندانیکردن ئەرا فەرمانبەریگ زیندان "حوت" وە توومەت دەسمیەتی تیرۆستەیل

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏دادگای تاوانەیل زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، سزای زیندانیکردن 15 ساڵ ئەرا فەرمانبەریگ دەرکرد لە زیندان ناوەندی ناسریە (حوت) کارکەێد، دویای ئەوەگ ئەوەگ دەسمیەتی ئەندامەیل "تیرۆرستەیل" داوێد لەناو زیندان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، زیندانیەگە وەبانی چەسپیاگە مۆبایل و مادەیل ترەک ئەرا زیندانیەیل بردیەسە ناو زیندان، و دەسمیەتی وەرد ئەندامە تیرۆرستەیل ناوی دایە.

‏وەپای سەرچەوەگە، سزاگە وە پشت بەسان وە سزایەیل مادەی 4 لە یاسای دژە تیرۆر شمارە 13 ساڵ2005 دەرچگە.

