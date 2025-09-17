زیقار.. وەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی وەبان 12 تاوانکار وە تەقانن ماشین و بومبەیل

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ دادوەری لە زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە دادگای تاوانەیل پارێزگاگا فەرمانەیل وەسێدارەدان و زیندانی هەمیشەیی لەبان 12 کەس دەرکرد لەبان تاوانەیل تیرۆری و تەقانن ماشین و بزنبویل وەبان دەزگایەیل ئەمنی و هاوڵاتیەیل لە ماوەیل گوزەشتە لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکیگ لە توومەتبارەیل فەرمان وەسێدارەدان لەبانی دەرچگ دویای تاوانبارکردنی وە بەشداریکردن لە تەقینەوەی چواڕییان بەتحا وەرجە 13 ساڵ، کە بویە مدوو کەفتن دەیان قوربانی.

وتیش: بڕیارەگە لە بنەمای فەرمانەیل مادەی 4 لە یاسای دژە تیرۆر شمارەی 13 ئەرا ساڵ 2005 هات.