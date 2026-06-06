‏زیقار و دیالە.. کوشیان گەنجیگ وە گولەی هەڵە و پەیاکردن تەرم مناڵیگ تاسیاگ لەناو جووبگ ئاو

شەفەق نیوز ـ زیقار/ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە مردن گەنجیگ وە رویداو گوڵە لە پارێزگای زیقار، و پەیاکردن تەرم مناڵیگ تاسیاگ لە دویای رووژیگ لە گومابوینی لە پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت گەنجیگ لە بیسەگان تەمەنی هنای لەبان زەوی کشاوەرزیگ بویە گیان لەدەسدەێد لە قەزای دەوایە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای زیقار، دویای ئەوەگ وە هەڵە تەقە کەێد لەری چەک راوکردن کە وەپی بویە، کە بویەسە مدوو دەسوەجی مردنی.

‏وتیش؛ تەرم گەنجەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکار یاسایی و کەوس وکارەگەی داد لەبان رویداوەگە توومارنەکردنە.

‏لە رویداو جیایگ، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا لە پەیاکردن تەرم مناڵیگ سێ ساڵان وە مردگی کە لەناو جوو ئاو مەنیە نزیک ماڵیان لە ناحیەی کەنعان تاسیاس لە خوەرهەڵات شار بەعقوبە.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، مناڵەگە دویەکە گومبویە، وەرجە ئەوەگ تیمەیل مینەکردن تەرمەگەی لەناو جوو ئاوەگە پەیابکەن و ئەرا رێکارەیل یاسایی تەرمەگەی دەسکریا هەڵگردنی.

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