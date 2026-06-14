زیقار و بەغدا.. پەیاکردن تەرمیگ و ژنیگ وەرد مناڵەگەی خوەی لەبان بینایگ وەخوارخەێد
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم پیایگ لەناو ماشینەگەی لەبان ری خێرای باشوور شار ناسڕیە، ناوڕاس پارێزگای زیقار".
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل تەرم پیایگ وە مردگی لەناو ماشینەگەی پەیاکردن لەبان ری خێرای ناسڕیە، کە شوین گولە هاقیەو".
وتیش"."تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکار پێویست بگیرێدەوەر، و دەسکریا وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی و هووکار و بارودۆخ رویداوەگە".
لە بەغدایش، سرچەوەیگ ئەمنی ئاشکرایکرد، ژنیگ خوەی وەگەرد مناڵەگەی لە نهۆم چوارەم بینایگ وەخوارخستیە لە ناوچەی غەزالیە خوەرئاوای بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ژنیگ لەداڵگبوی 1997 وەگەرد مناڵەگەی کە لەداڵگبوی 2020 لە نهۆم چوارەم یەکیگ لە باڵەخانەیل نیشتەجیبوین ناوچەی هەیاکل لە جادەی 60 ناوچەی زەعفەرانیە وەخوارخستیە".
ئاشکرایکرد "رویداوەگە بویە مدوو دەسودەم مردن مناڵەگە و زەخمداری سەختیگ داڵگەگە، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەسەخانە".