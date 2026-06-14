‏زیقار و بەغدا.. پەیاکردن تەرمیگ و ژنیگ وەرد مناڵەگەی خوەی لەبان بینایگ وەخوارخەێد

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن تەرم پیایگ لەناو ماشینەگەی لەبان ری خێرای باشوور شار ناسڕیە، ناوڕاس پارێزگای زیقار".

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزە ئەمنیەیل تەرم پیایگ وە مردگی لەناو ماشینەگەی پەیاکردن لەبان ری خێرای ناسڕیە، کە شوین گولە هاقیەو".

‏وتیش"."تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا تا رێکار پێویست بگیرێدەوەر، و دەسکریا وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۊنیەتی و هووکار و بارودۆخ رویداوەگە".

‏لە بەغدایش، سرچەوەیگ ئەمنی ئاشکرایکرد، ژنیگ خوەی وەگەرد مناڵەگەی لە نهۆم چوارەم بینایگ وەخوارخستیە لە ناوچەی غەزالیە خوەرئاوای بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ژنیگ لەداڵگبوی 1997 وەگەرد مناڵەگەی کە لەداڵگبوی 2020 لە نهۆم چوارەم یەکیگ لە باڵەخانەیل نیشتەجیبوین ناوچەی هەیاکل لە جادەی 60 ناوچەی زەعفەرانیە وەخوارخستیە".

‏ئاشکرایکرد "رویداوەگە بویە مدوو دەسودەم مردن مناڵەگە و زەخمداری سەختیگ داڵگەگە، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریاسە خەسەخانە".

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