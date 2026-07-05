زیقار.. مردن گەنجیگ وە تەزیان کارەبایی و لێکۆڵینەوەیل لە خوەیکوشتن یەکیگ ترەک وە فیشەک

شەفەق نیوز - زیقار

ئمڕوو یەکشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار خەوەرداد لە توومارکردن دوو مردن یەکیگیان خوەیکوشتن گەنجیگە لە باکوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەسیگ لە تەمەن 21 ساڵان وە تەزیان کارەبایی وە (ماتۆڕ ئاو)، لەناو ماڵەگەی لە ناحیەی عکێکە لە باشوور شار ناسریە ناوەند پارێزگای زیقار گیان لەدەسداگە، و دیاری کرد کە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بریاس ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل.

زیای کرد کە هاووڵاتییگ مەدەنی وە گولە لەناو ماڵەگەی لە قەزای فەجر لەوپەڕ باکوور پارێزگای زیقار خوەی کوشت، و دیاری کرد کە هێمان مدووەیل خوەیکوشتنەگە لای دەزگا ئەمنییەیل نادیارە، کە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری بریاس و لێکۆڵینەوەیگ ژان کریا ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.