‏زیقار... مردن ماموستایگ وە رویداو تلانن و دەسگیرکردن چەن کەسیگ لە رویداویگ ترەک

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن ماموستایگ وە رویداو تلانن، و هێزە ئەمنیەیل ئەو کەسەیلیگ دەسگیرکردن کە رویداو تلانن ترەک لە پارێزگاگە ئەنجامدانە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە مردن پیایگ چل ساڵان کە کاری ماموستاس وە رویداو تلانن لە قەزای شێخ ئەلشیوخ لە پارێزگای زیقار، و تەرمەگە ئەرا رێکارەیل یاسایی پێویست کلکریاسە پزیشک دادوەری.

‏لەرویداو ترەک، راگەیانن پۆلیس زیقار خەوەردا لە رویداویگ کە لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل بڵاوبویە ڤیدیۆگەی کە رویداو تلانن هاوڵاتیگە لە رووژ 5 کانون دویەم و واین ماشینەگە و ئەوانەگ هانە ناوی ئەرا شوین نادیاریگ.

‏وتیش، پۆلیس پارێزگای زیقار لیوا ق خ نجاح یاسر کازم عابدی فەرمان دەسوەسەرگردن ماشینەگە و دەسگیرکردن ئەوانەگ دایە لەناوی بوینە.

‏فەرماندەیی پۆلیس ئاشکرایکرد، هێزەیل ئەمنی وە تەقەلای هێزە هاوبەشەیل وە وەختیگ پەیمانەیی توەنستن دەسبگرن وە بان ماشین و سەرنشینەیلی لە قەزای کرمە بەنی سەعید، دووپاتکرد رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێد.

‏

