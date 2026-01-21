زیقار... مردن ماموستایگ وە رویداو تلانن و دەسگیرکردن چەن کەسیگ لە رویداویگ ترەک
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار باشوور عراق، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە مردن ماموستایگ وە رویداو تلانن، و هێزە ئەمنیەیل ئەو کەسەیلیگ دەسگیرکردن کە رویداو تلانن ترەک لە پارێزگاگە ئەنجامدانە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا لە مردن پیایگ چل ساڵان کە کاری ماموستاس وە رویداو تلانن لە قەزای شێخ ئەلشیوخ لە پارێزگای زیقار، و تەرمەگە ئەرا رێکارەیل یاسایی پێویست کلکریاسە پزیشک دادوەری.
لەرویداو ترەک، راگەیانن پۆلیس زیقار خەوەردا لە رویداویگ کە لەبان تووڕە کۆمەڵایەتیەیل بڵاوبویە ڤیدیۆگەی کە رویداو تلانن هاوڵاتیگە لە رووژ 5 کانون دویەم و واین ماشینەگە و ئەوانەگ هانە ناوی ئەرا شوین نادیاریگ.
وتیش، پۆلیس پارێزگای زیقار لیوا ق خ نجاح یاسر کازم عابدی فەرمان دەسوەسەرگردن ماشینەگە و دەسگیرکردن ئەوانەگ دایە لەناوی بوینە.
فەرماندەیی پۆلیس ئاشکرایکرد، هێزەیل ئەمنی وە تەقەلای هێزە هاوبەشەیل وە وەختیگ پەیمانەیی توەنستن دەسبگرن وە بان ماشین و سەرنشینەیلی لە قەزای کرمە بەنی سەعید، دووپاتکرد رێکار یاسایی وەرانوەریان گیرێد.