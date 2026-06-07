‏زیقار دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممە پەکخەێد ئەرا یاد کۆمەڵکوشی "سپایکەر"

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏ئەنجومەن پارێزگای زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگەیل پارێزگاکە لە رووژ پەنجشەممە، رێکەفت 11ی حوزەیران 2026، ئەرا یادکردکرد کۆمەڵکوژی "سپایکەر" پشوو بوود

‏عیزەت عەودە لائیز، سەرۆک ئەنجوومەن پارێزگاکە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بڕیارەگە ئەرا بەرزڕاگردن یاد قوربانییەیل کۆمەڵکوژییەگە و یادکردن قوربانییدانیانە، و داوا لە گشت فەرمانگە و دامەزراوەیل حکومەتی لە پارێزگاگە کرد پابەند بوون وە ناوەرۆک بڕیارەگە.

‏وتیش؛ ئامانج لە پشوەگە زینگکردن ئێ بوونەس و یادکردن ئەو کەسەیلەس لە یەکیگ لەو رویداوەیل خویناویەیل مێژووی عراق نوو ئەنجام دریاگە

‏رێکخریاگ داعش لە ساڵ 2014، لە وەخت کۆنترۆڵکردن ناوچەگە لە مانگ حوزەیران، نزیکەی 2000 کەس لە خوەنەوارەیل کۆلیژ فڕۆکەوانی و هێزەیل ئەمنی لە ناو بنکەیگ سەربازی وە ناو "سپایکەر" لە پارێزگای سەڵاحەدین، وە گوللە کوشتن.

‏داعش لەو وەختە وەرپرسیارەتی رویداوەگە گردەخوەی، و وێنە و ڤیدیۆی دڵتەزن بڵاو کرد کە نیشان دەێد چەکدارەیل رێکخریاگە سەربازەیل لە بنکە سەربازییەگە ئاخڵە دەن و لە نزیکەو تەقە لێیان کەن.

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