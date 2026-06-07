زیقار دەوام فەرمی رووژ پەنجشەممە پەکخەێد ئەرا یاد کۆمەڵکوشی "سپایکەر"
شەفەق نیوز ـ زیقار
ئەنجومەن پارێزگای زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگەیل پارێزگاکە لە رووژ پەنجشەممە، رێکەفت 11ی حوزەیران 2026، ئەرا یادکردکرد کۆمەڵکوژی "سپایکەر" پشوو بوود
عیزەت عەودە لائیز، سەرۆک ئەنجوومەن پارێزگاکە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: بڕیارەگە ئەرا بەرزڕاگردن یاد قوربانییەیل کۆمەڵکوژییەگە و یادکردن قوربانییدانیانە، و داوا لە گشت فەرمانگە و دامەزراوەیل حکومەتی لە پارێزگاگە کرد پابەند بوون وە ناوەرۆک بڕیارەگە.
وتیش؛ ئامانج لە پشوەگە زینگکردن ئێ بوونەس و یادکردن ئەو کەسەیلەس لە یەکیگ لەو رویداوەیل خویناویەیل مێژووی عراق نوو ئەنجام دریاگە
رێکخریاگ داعش لە ساڵ 2014، لە وەخت کۆنترۆڵکردن ناوچەگە لە مانگ حوزەیران، نزیکەی 2000 کەس لە خوەنەوارەیل کۆلیژ فڕۆکەوانی و هێزەیل ئەمنی لە ناو بنکەیگ سەربازی وە ناو "سپایکەر" لە پارێزگای سەڵاحەدین، وە گوللە کوشتن.
داعش لەو وەختە وەرپرسیارەتی رویداوەگە گردەخوەی، و وێنە و ڤیدیۆی دڵتەزن بڵاو کرد کە نیشان دەێد چەکدارەیل رێکخریاگە سەربازەیل لە بنکە سەربازییەگە ئاخڵە دەن و لە نزیکەو تەقە لێیان کەن.