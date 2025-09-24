زیقار دەسگیرکردن خێزانیگ وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر

شەفەق نیوز ـ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزەیل ئەمنی خێزانیگ دەسگیرکردنە کە بازرگنی وە مادەی هووشبەر کەن لت پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "هێزیگ ئەمنی سەر وە دەزگای بەڕەنگاربوینەوەی هوشبەر 3 کەس دەسگیرکردنە کە ژن و پیاگەن و برایگیانە وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر".

وتیش؛ "ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە ناحیەی ئەلشەترە لە باکوور پارێزگای زیقار بوی وەپای بڕگەیل مادەی ٢٨ یاسای دژە ماددە هۆشبەرەیل و ماددە دەروونییەیل شمارە ٥٠ی ساڵ ٢٠١٧.