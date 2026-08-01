زیقار دوو مردن و 3 زەخمداری وە رۊداویگ هاتوچو و خنکیان توومار کەێد

شەفەق نیوز - زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای زیقار، رووژ شەممە، خەوەرداد لە توومارکردن دوو گیانلەدەسداین و 3 زەخمداری لە رۊداوەیل جیاجیایگ کە ناوچەیل جیاجیایگ لە پارێزگاگە وەخوەیان دین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "ماشینیگ لەبان ری دەوڵەتی سەرەکی لە خوەراوای شار ناسریە، سەنتەر پارێزگای زیقار پلیا، کە بۊە مدوو گیانلەدەسداین ژنیگ و زەخمداربۊن سێ کەس ترەک وە زەخمەیل جیاجیا"، و وتیش " تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا، لە وەختیگ زەخمدارەیل ئەرا نزیکترین دامەزراوەی تەندروسی بریان ئەرا وەرگردن چارەسەر".

دیاری کرد کە "پیاویگ لە دەیەی چوارەم لە تەمەنی گیان لەدەسدا لەوەر رۊداویگ خنکیان نادیار لە چەم حلو لە ناوڕاس شار ناسریە"، وتیش کە "تەرم خنکیایەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا کریا ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، و دیاریکردن مدوو هویرد مردنی".

وسەرچەوەگە دیاری کرد کە "هیزەیل ئەمنی دوو کەس دەسگیر کردن کە وەگەردی بۊنە، و دەسوەسەر کریان وەپای بڕگەیل ماددەی (405) لە یاسای سزایەیل عراقی شمارە (111) ئەرا ساڵ 1969".