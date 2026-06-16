زیقار.. دوو لێکۆڵینەوە لە دوو مردن و ئاگر کۆمەڵگەیگ بازرگانی سزنێد

شەفەق نیوز - زیقار

دەزگایەیل ئەمنی لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، چەند رویداویگ ئەمنی توومار کردن، لەناویانیش ئاگریگ ک شەوەکی ئمڕوو لەناو یەکیگ لە کۆمەڵگە بازرگانییەیل لە ناوڕاس شار ناسریە، ناوەند پارێزگاگە هیزگرد.

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، ک کارمەندیگ ئەمنی ک تەمەنی لە پەنجاگانە لەناو ماڵ خوەی لە قەزای فهود خوەرهەڵات ناسریە گیان لەدەسدا، و دیاری کرد ک تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل و دیاریکردن مدووەیل مردنەگە.

وتیش ک ئاگریگ گەورا شەوەکی ئمڕوو، لە یەکیگ لە کۆمەڵگەیل مادەیل خوەراکی لە ناوچەی حەی عەسکەری لە شار ناسریە هیزگرد، ک بۊیە هوکار زەرەدەیل ماددی ک وە دەیان ملیۆن دینار مەزەندە کریەێد، و دیاری کرد ک چوار تیم لە وەرگری شارستانی تۊنستن ئاگرەگە کپەو بکەن.

سەرچەوەگە وتیش ک دۊتیگ ک لە بیسەگان تەمەنیە لەناو هۆڵ نەشتەرگەری لە خەسەخانەی حەبووبی لە پارێزگای زیقار لەوەر خۊنوەربۊین سەختیگ لە نەشتەرگەری مناڵبۊین گیان لەدەسدا، و دووپات کرد ک کەسوکارەیلی سکاڵایگ لەدژ پزیشکەگە و تیم پزیشکی سەرپەرشتیار لەبان نەشتەرگەری توومار کردن، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیگ تاوانکاری لە رویداوەگە واز کریا.