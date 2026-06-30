زیقار.. خوەیکوشتن کارمەنیگ ئەمنی لەناو ماڵەگەی و مەزەنەیل پەیوەندیداریی وە وەردەوەردەیگ هووزانە

شەفەق نیوز - زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە خوەیکوشتن کارمەنیگ ئەمنی گرێبەس لەڕی تەقەکردن لە خوەی لەناو ماڵەگەی لە ناسریەی ناوەند پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە گەنجیگ تەمەن 21 ساڵان، کە جویر پیاویگ ئەمنی وە شیوەی گرێبەس کار کەێد، وە گولەی دەوانچەیگ کۆڵۆمبی لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی فرێحی لە ناوڕاس شار ناسریە خوەی کوشت.

زیای کرد کە هیزیگ ئەمنی دەور شۊن رویداوەگە گردن، و تەرمەگە کل کردن ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی، لە وەختیگ لێکۆڵینەوە واز کریا ئەرا زانستن هویرەکاریەیل رویداوەگە.

سەرچەوەگە باس ئەوە کرد کە زانیارییە سەرەتاییەیل مەزەنە کەن کە رویداوەگە لەبان وەردەوەردەیگ هووزانەی وەرین بۊە، و دووپات کرد کە لێکۆڵینەوەیل هێمان وەردەوامن ئەرا ئاشکراکردن گشت هویرەکاریەیل رویداوەگە.