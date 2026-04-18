زیقار.. جەنگیگ چەکداری کوشیاییگ و سێ زەخمدار وەجی هیلێد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هەڵسیان جەنگیگ چەکداری لەناوەین هاوسایەیل لە ناوچەی کرماشیە لە قەزای گورمەت بەنی سەعید، باشوور پارێزگای زیقار، لە ئەنجام جەنگیگ لەناوەین زاڕووەیل.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەردەوەردە رەسیە تەقەکردن وە چەکەیل ئاگرین، وبویە هووکار کوشیان یەک کەس و زەخمداربوین سێ کەس ترەک وە زەخمەیل جیاواز.

هەمیش وت: هبزەیل ئەمنی دەسوەردان کردن ئەرا کۆنترۆڵکردن رەوشەگە، کە هیزەیلبگ پشتیوانی گەورە کل کردن ئەرا شوین رویداوەگە ئەرا کۆنترۆڵکردن ناکۆکییەگە و ریگریکردن لە خراوتەربوینی.

هەرلیوا سەرچەوەگە دیاری کرد ک هیزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتمانی پرۆسەیگ جۊری لە سەنتەر شار ناسڕیە جیوەجی کرد، کە بویە مدوو دەسگیرکردن یەکیگ لە رخدارترین بازرگانەیل مادە هووشبەرەیل، و دەسناین وەبان نزیکەی 111 هەزار حەب هووشبەر لەلای، وەگەرد چەکەیل ئاگرین.

وتیش: پرۆسەگە دۊای چەودیاریکردنیگ هەواڵگری ورد هات، وەگەرد جیوەجیکردن پرۆسەیگ هاوبەش ترەک لەناوەین پولیس قەزای سووق شیوخ و بەش وەرەنگاربوین مادە هووشبەرەیل، باشوور پارێزگای زیقار، کە کۆتایی هات وە دەسگیرکردن بازرگانیگ مادە هووشبەرەیل دۊای وەشوینکەفتن و تەقەکردن کە ئەرا نزیکەی 30 خولەک وەردەوام بوی.

سەرچەوەگە وتیش: هیزە ئەمنییەگە توەنست کۆنترۆڵ ئەو توومەتبارە بکەێد و دەس بنەێد وەبان بڕیگ لە مادە هووشبەرەیل و چەکەیل ئاگرین لەلای، وەرجە بردنی ئەرا بەندیخانەی تایبەت ئەرا تەواوکردن ریکارە یاساییەیل.