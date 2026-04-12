زیقار.. تەقەکردن وەگەرد داواکریاگەیل "مادەی هووشبەر" و پەیاکردن درۆنیگ بومبی
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دروسبوین رویوەڕویبوین چەکداری لەوەخت دەسگیرکردن داواکریاگەیل بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە باشوور زیقار، هەمیش درۆن نەناسریایگ لەناوچەیگ کشاوەرزی باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە وەخوارکەفت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزەیل وەگەرد دوو داواکریای لەناوچەی عکێکە سەر وە قەزای سوق شیوخ رویوەڕویبوینە، لە ئەنجام یەکیگ لە ئەندامەیل هێزەگە وە سووکی زەخمداربوی، وتیش ئۆپراسیۆنەگە وە دەسگیرکردن یەکیگ داواکریاگەیل کۆتایی هات و یەکیگیش وایە.
وتیش، تومەت دەسگیرکریاگ ئەندامە لە رز حەشد شەعبی، ئەرا بنکەیگ تایوەت کلکریا تا رێکار یاسایی وەرانوەری تەواوبکرێد.
لەرویداویگ جیا، سەرچەوەیگ ئاشکراکرد درۆنیگ بۆمبرێژکریاگ لەبان زەوی کشاوەرزیگ لە قەزای دەوایە پەیاکردنە، وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل لەماوەی گرژیەیل ئێ دویایە وەخوارکەفتیە تیمەیل تایوەت دەسکردن وە ئاخڵەدان ناوچەگە ئەرا پویچەوکردن و لاوردنی.