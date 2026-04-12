‏زیقار.. تەقەکردن وەگەرد داواکریاگەیل "مادەی هووشبەر" و پەیاکردن درۆنیگ بومبی

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دروسبوین رویوەڕویبوین چەکداری لەوەخت دەسگیرکردن داواکریاگەیل بازرگانەیل مادەی هووشبەر لە باشوور زیقار، هەمیش درۆن نەناسریایگ لەناوچەیگ کشاوەرزی باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە وەخوارکەفت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "هێزەیل وەگەرد دوو داواکریای لەناوچەی عکێکە سەر وە قەزای سوق شیوخ رویوەڕویبوینە، لە ئەنجام یەکیگ لە ئەندامەیل هێزەگە وە سووکی زەخمداربوی، وتیش ئۆپراسیۆنەگە وە دەسگیرکردن یەکیگ داواکریاگەیل کۆتایی هات و یەکیگیش وایە.

‏وتیش، تومەت دەسگیرکریاگ ئەندامە لە رز حەشد شەعبی، ئەرا بنکەیگ تایوەت کلکریا تا رێکار یاسایی وەرانوەری تەواوبکرێد.

‏لەرویداویگ جیا، سەرچەوەیگ ئاشکراکرد درۆنیگ بۆمبرێژکریاگ لەبان زەوی کشاوەرزیگ لە قەزای دەوایە پەیاکردنە، وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل لەماوەی گرژیەیل ئێ دویایە وەخوارکەفتیە تیمەیل تایوەت دەسکردن وە ئاخڵەدان ناوچەگە ئەرا پویچەوکردن و لاوردنی.

‏

‏

‏

‏