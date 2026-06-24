زیقار.. گیان لەدەسداین دۊتیگ کە ماشینیگ حکومی تلانیەسەی و زەخمداربۊن "سواریگ" و مردارەوبۊن ئەسپەگەی لە رویداویگ ترەک

شەفەق نیوز - زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە کەفتنە دوو رویداو هاتووچو جیاواز لە پارێزگاگە، کە یەکیگیان بۊە مدوو گیانلەدەسداین دۊتیگ مناڵ، لە وەختیگ ئەوەکەی ترەک بۊە مدوو مردارەوبۊن ئەسپیگ و زەخمداربۊن گەنجیگ کە سواری بۊ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ماشینیگ سەروە مەفرەزەی وەرگری شارستانی لە قەزای فهود لە خوەرهەڵات پارێزگای زیقار دۊتیگ مناڵ ژیر تەمەن دە ساڵان تلانیە لە وەخت چگنی وەرەو شوین رویداو سزیان گەناڵخە نزیک لەنگەر فهود.

دیاری کرد کە مناڵەگە دەسوەجێ گیان لەدەسداگە وە مدوو سەختی زەخمەیلی، لە وەختیگ دادوەر لێکۆڵینەوە بڕیار دا رانندەی ماشین وەرگری شارستانی بەندی بکەێد وەپای مادەی 35 لە یاسای هاتووچو کارپیکریاگ لەبان لێکۆڵینەوە.

لە رویداویگ جیاواز، سەرچەوەگە ئاشکرا کرد کە گەنجیگ کە سوار ئەسپیگ بۊە داگەسە ماشینیگ لە جۊر "جێب" لەبان ری گشتی گریەدەر ناوەین هەردوگ قەزای شەترە و نەسر لە باکوور پارێزگاگە.

دیاری کرد کە رویداوەگە بۊە مدوو زەخمداربۊن گەنجەگە و مردارەوبۊن ئەسپەگە، لە وەختیگ رانندەی ماشینە کە بۊە مدوو رویداوەگە دەسگیر کریا لەبان لێکۆڵینەوە.