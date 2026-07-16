زیقار.. ئاسایش نیشتیمانی گەنجیگ دەسگیرکرد کە بانگەشە ئەرا حیزب "بەعس" قەیەغەکریاگ کەێد
2026-07-16T08:18:22+00:00
شەفەق نیوز .. زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ بانگەشە ئەرا حیزب "بەعس" قەیەغەکریاگ کرد وەپای یاسای دەستوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، " هێزیگ سەر وە دەزگای ئاسایش گەنجیگ دەسگیرکردنە بیس ساڵان لە قەزای سوق ئەلشیوخ باشوور پارێزگای زیقار".
وتیش، دەسگیرکردنەگە لەبان فەرمان دەسگیرکردنیگ بویە کە وەپای سزایەیل مادەی 9 لە یاسای ژمارە 32 ساڵ 2016 دەرچگە، ئەرا "قەیەغەکردن حیزب بەعس و قەوارەیل و حیزبەیل و چالاکییەیل ڕەگەزپەرەستی و تیرۆریستی ".