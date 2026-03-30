زەرەد رەسین وە فرۆکەیگ هێز ئاسمانی عراقی و دەرچگنی لە خزمەت وە مدوو پەلامارداین فرۆکەخانەی بەغداد
شەفەق نیوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەرەد رەسین وە یەکیگ لە فرۆکەیل هێز ئاسمانی عراقی لە جویری "ئانتۆنۆف" سەر وە فەوج 23 لە بنکەی ئاسمانی محەمەد عەلا، لە ئەنجام ئەو پەلامارداینە کە دەمەو شەوەکی ئمڕوو دەورگەرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد کردە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فرۆکەگە وە مدوو قورسی کەلەمەداریەگەی لە خزمەت دەرچگە.
لە گوزەشتە، سەرچەوەیگ ئەمنی باس لەوە کرد هێزیگ ئەمنی سێ سەکوو تەقانن مووشەک لە ناوچەی پیەڵ دیالە لە لای رەسافە لە خوەرهەڵات پایتەخت پەیا کردنە، کە هەر ئەو سەکوویلە بۊنە دەورگەرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد و بارەگای پاڵپشتی لۆجستی کردنەسە ئامانج.
دەمەو شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، پەلامارەیل مووشەکی دەورگەرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد و بارەگای پاڵپشتی لۆجستی کردنە ئامانج، لە هەمان وەخت هێزەیل ئەمنی دەس کردنە وە ئۆپراسیۆن وەشکین ئەرا دیاریکردن شوین وەشیان مووشەکەیل کە لە لای رەسافە لە خوەرهەڵات بەغداد تەقیانە.