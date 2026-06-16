‏زەردەیگ نزیکەی نزیکەی 8%.. نەفت عراق پیشەنگ داوەزیان خامەیلە لە جەهان

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏خامەیل نەفت عراقی، ئمڕوو سێشەممە، تویش تونترین داوەزین بوین و کەفتنە رز گەورەترین زەرد بازاڕەیل جەهانی، یەش لەوەر ئەو پەستانەیلە کە هاتگە ئەرایان دویای ئەو گەشبینییە کە لەبان ریککەفتن سەرەتایی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران هاتگە.

‏خام بەسرەی قورس داوەزی ئەرا 53.50 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ، وە زەردیگ رەسیە 4.64 دۆلار یا 7.98%، لە وەختیگ خام بەسرەی ناوڕاس داوەزی ئەرا 55.60 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ، وە هەمان بڕ و وە رێژەی 7.70%.

‏لە ئاست جەهانی، خام برێنت داوەزیا ئەرا 82.91 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ وە داوەزینیگ ک رەسیە 0.31%، لە وەختیگ خام تەکساسی ناوەندی ئەمریکی داوەزیا ئەرا 80.66 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ وە رێژەی 0.11%.

‏هەمیش سەوەتەی ئۆپێک وە رێژەی 6.52% داوەزیا ئەرا 91.68 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ، لە وەختیگ خام عومان لە بۆرسەی دۇبی ئەرا وزە وە رێژەی 7% داوەزیا ئەرا 81.91 دۆلار ئەرا هەر بەرميليگ، یەیش لەوەر ئەو حاڵەت چەودیرییە کا باڵ کیشایە بان بازاڕەیل جەهانی.

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