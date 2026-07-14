زەیدی چەوی کەفێدە ترەمپ لە کۆشک چەرمگ

شەفەق نیوز - واشنتۆن

عەلی فالح زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، ئمڕوو سێشەممە، دیدار وەگەرد دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا لە کۆشک چەرمگ کرد، ئەوەیش وەپای ئەوەگ نویسینگەی راگەیانن سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل راگەیان.

زەیدی دۊکە دووشەممە رەسیە واشنتۆن، پایتەخت ئەمریکا وە سەرۆکایەتی شاندیگ پلەبەرز کە شمارەیگ لە وەزیرەیل و وەرپرسەیل و وەبەرهەمکارەیل و خاوەن کۆمپانیاگان لەخوەی گرێد، لە سەردانیگ فەرمی کە ئەرا هەفت رووژ وەردەوام بوود.

ئیوارەی دۊکە دووشەممە، وەرپرسیگ پلەبەرز لە ئیدارەی ئەمریکی ئاشکرای هۊردەکاری پەڕگەیل و داواکارییە بنەڕەتییەیل کرد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی لەبان مێز لێکۆڵینەوە وەگەرد سەرۆک وەزیرەیل عراقی، عەلی زەیدی دانەێد، ئەوەیش وەرجە ئەو دیدارە چەوەڕیاگە کە ئمڕوو سێشەممە لە کۆشک چەرمگ لە سەعات یانزەی شەوەکی وە وەخت واشنتۆن ئەنجام دریاد.

وەرپرسەگە، کە مەرجی ئەوە بۊ ناوی ئاشکرا نەکرێد، لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل وە لای تەقەلایەیل عێراقی وەسێد ئەرا وەدیهاوردن تەواوی تواناییەیل عراق جویر هیزیگ ئەرا ئارامی و خاسەوکردن و ئاسایش لە خوەرهەڵات ناوڕاس.