زەیدی و شازادەی قەتەر دووپات لەبان هەوەجەی پابەندبۊن گشت لایەنەیل وە ئازادی جویلەی دەریایی لە هورمز کەن

شەفەق نیوز - دەوحە

عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرەیل عراقی و تەمیم بن حەمەد ئال سانی، شازادەی دەوڵەت قەتەر ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کردن لەبان گرنگی پابەندبۊن ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران وە گفتوگۆ و دیپلۆماسی، و جیوەجیکردن ئەوەگ رێککەفتن لەبانی کریاگە لەناو یاداشتنامەی لەیەکفامستن ناوەین هەردوگ وڵاتەگە، وە جۊریگ کە دڵنیایی ئازادی جویلەی دەریایی لە تەنگەی هورمز بکەێد و ئارامی هەرێمی قایمەو بکەێد.

یەیش لە دانیشتنیگ لە گفتوگۆیەیل فەرمی هات کە هەردوگ لایەن بەسانەی، لە "کۆشک لوسێل" لە پایتەخت قەتەری دەوحە، کە باس لە پەیوەندییەیل دووانی و ێی وەپیشخستنی لە بوارەیل جیاواز کرد، وەگەرد باسکردن دیارترین پەڕاوگە و پیشهاتە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل، وەتایبەت رەوشەیل لە ناوچەگە.

وەپای بەیاننامەیگ قەتەری، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، شازادەی قەتەر پیشوازیی لە سەرۆک وەزیرەیل عراقی و شاندە یاوەری کرد، و ئومیدخوازی خوەی ئەرا بەرزەوکردن پەیوەندییە برایەتییەیل ناوەین هەردوگ وڵاتەگە نشان دا.

لە وەختیگ زەیدی سەرەخوەشی خوەی پیشکەش وە شازادەی قەتەر کرد وە مردن شازادەی باوگ حەمەد بن خەلیفە ئال سانی، و لە وەختیگ سوپاسگوزاری خوەی ئەرا پیشوازییە گەرمەگە کرد، دووپات لەبان رکداری عراق ئەرا فراوانکردن ئاسوویەیل هاوکاری دووانی کرد.

لە گفتوگۆیەیل، لە لایەن قەتەرییەو، سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل و وەزیر دەرەوە محمد بن عەبدولرەحمان بن جاسم ئال سانی، و سەرۆک دیوان ئەمیری عەبدولڵا بن محمد خەلیفی، و وەزیر دەوڵەت لە وەزارەت دەیشت محمد بن عەبدولعەزیز خەلیفی ئامادە بۊن، لە وەختیگ لە لایەن عراقییەو وەزیر دەیشت فوئاد حسێن و شمارەیگ لە وەرپرسە باڵایەیل ئامادەی بۊن.