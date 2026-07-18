زەیدی: لەیەکفامستن وەگەرد خەزانەی ئەمریکی گامیگ ستراتیژییە ئەرا خوەشککردن ری ئەرا گلەوخواردن 7 بانک عراقی ئەرا کاکردن وە دۆلار

شەفەق نیوز - واشنتۆن

سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی زەیدی، ئمڕوو شەممە، پیشوازیی خوەی نشان دا لەو لەیەکفامستنە کە بانک ناوەندی عراقی وەگەرد وەزارەت خەزانەی ئەمریکی وەپی رەسیە، و وەسفی کرد وە ئەوەگ "گامیگ گرنگە لە رێڕەو چاکسازی کەرت بانکی و زیایکردن تیکەڵبۊنی وەگەرد سیتەم دارایی جیهانی".

زەیدی لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو "ئێکس" وت، کە "ئامادەکردن هەفت بانک عراقی ئەرا گلەوخواردن وەرەو کەناڵەیل پەیامگوزاری بانکی دەیشتەکی وە دراوەیل ترەک، لە تەقەلایگ ئەرا دەسهاوردنەو شایستەییان ئەرا کارکردن وە دۆلار ئەمریکی، دۊای تەواوکردن داواکارییەیل پابەندبۊن و حوکمڕانی، دووپات لە سەرکەفتن رێڕەو چاکسازی دارایی کەێد کە حکوومەتەگە گردیەسەی وەر، و دڵنیایی وە کەرت بانکی عراقی زیای کەێد و ئاسووەیلیگ فراوانتر لە وەرانوەر ئابووری نیشتمانی و بەرهەمکاری واز کەێد".

دووپات کرد لەبان وەردەوامی "پشتیوانیکردن چاکسازییەیل دارایی و بانکی، و چەسپانن پرەنسیپەیل شەفافیەت و حوکمڕانی، وە جۊریگ کە خزمەت بەرژەوەندییەیل عراق بکەێد و پێگەی ئابووریی لەبان ئاست هەرێمی و ناودەوڵەتی قایم بکەێد".