زەیدی ئەرا شاندیگ کەنداوی: عراق وەرەو گامیگ نوو چوود

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو چوارشەممە، عەلی فالح زەیدی سەرۆک حکومەت عراقی، دووپات کرد کە عراق وەرەو گامیگ نوو چوو کە لەبان بنەمایەیل دروسکردن دەوڵەت هاوچەرخ وە سەروەرییگ تەواو و ئابوورییگ هازدار و چەسپانن یاسا بەسیاگە، وەگەرد وەهیزکردن پەیوەندییەیل وەگەرد دەورگرد عەرەبی و هەرێمی و ناودەوڵەتییەگەی.

یەیش لە پیشوازیکردنی بۊ لە جاسم محمد بدێوی ئەمیندار گشتی ئەنجومەن هاریکاری ئەرا دەوڵەتەیل کەنداو عەرەبی، و شاند یاوەری هات، کە نامەیگ پیرووزبایی لە سەرکردەیل دەوڵەتەیل کەنداو عەرەبی رەسانن وە بوونەی وەرگردن متمانەی ئەنجومەن نوێنەرەیل لەلایەن حکومەتەگە، وەپای بەیاننامەیگ حکومی عراقی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

هەردوگ لایەنەگە باس لە پەیوەندییەیل ناوەین عراق و دەوڵەتەیل ئەنجومەن هاریکاری کەنداو و رییەیل وەهیزکردن هاوکاری لە بوارە جیاجیایەیل کردن وە شیوەیگ کە خزمەت بەرژەوەنییە هاوبەشەیل بکەێد و پاڵپشتی لە گەشەپیدان و ئاوەدانی بکەێد.

زەیدی دووپات کرد لەبان رکداری حکومەتەگەی لەبان هازدارکردن پەیوەندییەیل وەگەرد دەوڵەتەیل کەنداو، کە نوێنەرایەتی قۊلایی عەرەبی ئەرا عراق کەن، و دووپات کرد کە گام ئایندە لەبان دروسکردن دەوڵەتیگ هاوچەرخ خاوەن سەروەرییگ تەواو و ئابوورییگ هازدار بەسێد، وەگەرد رێزگردن پەیوەندییەیل و وەهازکردنیان وەگەرد دەورگرد عەرەبی و هەرێمی و ناودەوڵەتی.

لەلای خوەیەو، بدێوی ئافەرین لە ئەو چاکسازییەیلە کرد کە حکومەت عراقی دەس وەپییان کردیە لە بوارەیل وەهازکردن ئابووری، و نواگیریکردن گەندەڵی، و گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت، و دروسکردن پەیوەندییەیل هازدار وەگەرد دەوڵەتەیل کەنداو، و دووپات لە ئامادەیی ئەنجومەنەگە کرد ئەرا فراوانکردن هاوبەشی وەگەرد عراق لە بوارە جیاجیایەیل.