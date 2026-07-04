زەیدی دووپات لەبان چەوپووشی نەکردن وەگەرد هیچ گەندەڵیگ "سەر وە هەر لایەنیگ بوود" کەێد و سوپاس سەدر و دادوەری و پەرلەمان کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو شەممە، عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرەیل، دووپات کرد لەبان چەوپووشی نەکردن وەگەرد هیچ گەندەڵیگ "سەر وە هەر لایەنیگ بوود"، و وەردەوامبۊن لە وەشۊنکەفتن ئەو کەسەیلە کە لەی دۆسیەیلە گل بۊنە و گلەوداین ئەو پۊلەیلە کە تاڵانیان کردنە.

نویسینگەی راگەیانن زەیدی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە سەردانیگ ئەرا وەزارەت ناوخۆ ئەنجام داگە، و سەرۆکایەتی گردەوبۊنیگ کردگە کە بریکارەیل وەزارەت و ئەفسەرە باڵایەیل گردیەسە خوەی، کە لەناوی باس لە پلانە ئەمنییەیل و تەقەلایەیل وەزارەتەگە لە جومگە ئەمنییەیل جیاجیا و ئەو خزمەتگوزارییەیل کریا کە پیشکەش وە هاووڵاتییەیل کریەن، بیجگە لە باسکردن دیارترین رۊوەڕۊبۊنەوەیل و ریەیل چارەسەرکردنیان.

زەیدی نرخ تەقەلایەیل وەزارەت ناوخۆ و ئەفسەرەیل و کارمەندەیلی لە وەهازکردن ئارامی و ئاسایش کۆمەڵگەیی بەرز نرخان، و دووپات کرد کە وەرکەفتن راسەوخۆی وەزارەتەگە وەگەرد هاووڵاتییەیل هەوەجە وە پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل وە ئاستیگ بەرز لە ریزگرتن و وەپای پەیمانەیل مافەیل مرۆڤ و دۊر لە پارتایەتی دیرێد. لەباوەت دۆسیەی رۊوەڕۊبۊن گەندەڵی، دووپات کرد کە وەزارەت ناوخۆ نوێنەرایەتی "دەس حکومەت" لەی دۆسیە کەێد، و رینمایی دەسەی دەسپاکی و دیوان چەودیاریکردن دارایی و هیزە ئەمنییەیل کرد وە وەردەوامبۊن لە وەشۊنکەفتن دۆسیەیل گەندەڵی کە، وەپای بەیاننامەگە، بۊنەسە داواکارییگ جەماوەری.

زەیدی سوپاس خوەی ئەرا ئەو پاڵپشتییە نیشان دا کە هەڵمەت حکومەتی دژ وە گەندەڵی لەلایەن ریبەر رەوت نیشتمانی شیعە موقتەدا سەدر، و ئەنجومەن نوێنەرەیل، و ئەنجومەن باڵای دادوەری، وەگەرد هێزە سیاسییەیل و گەورەی هووزەیل وەرگرێد.

هەرلیوا گردەوبۊنەگە باس لە میکانیزم و رینماییەیل پلەبەرزکردن ئەفسەرەیل و رەوانەکردنیان ئەرا خانەنشینی کرد، وەگەرد دەنگداین لەبان پلەبەرزکردنەو شمارەیگ لە ئەفسەرەیل لە پلەی عەمید ئەرا لیوا و لە لیوا ئەرا فەریق.

فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل دووپات کرد کە گشت ئەفسەرەیل مافەیل خوەیان وە پلەبەرزەوکردن وەدەسیان کەفێد، دووپاتیش کرد لەبان ئەوە کە هیچ غەدریگ لە ماف هیچ ئەفسەر یا کارمەنیگ لە وەزارەت ناوخۆ نیەکریەێد.