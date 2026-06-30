‏زەخمداری 8 کەس و دەسگیرکردن 10 کەس وە مدوو چەقووکیشان لەناوڕاس موسڵ

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری هەشت کەس و دەسگیرکردن دە کەس وە مدوو وەردەوەردەیگ کە لەناوی چەقوو و چشتەیلیگ تیژ وەکارهاوریانە لە ناوچەی "قەسر مەتران" لەناوڕاس موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ مەرافەگە لە ناوچەی "قەسر مەتران" پیشەسازی رویدایە کە ناوبانگی دیرێد وە دوکانەیل جوانکاری ماشین وە مدوو ورەدەوەردە ناوەین خاوەن دوکانیگ و بسینیگ خوازیە ماشین لەنوای دوکانەگە بووسنێد و دویای ئەوەگ خاوەن دوکانەگە داوای دەرچگنی کردیە رەدیکردیە.

‏وتیش؛ وەردەوەردەگە زوی رەسیەس ئەرا مەرافە تونیگ لەدویای ئەوەگ ناسیارەیل هەردووگ لا تیەن، جەنگەرەی گوچان و لویلە و دەرنەفیس و کەرەستەیل تیژ وەکارهاوردنە، وتیش؛ ئامار کوتایی مەرافەگە رەسیەس ئەرا هەشت زەخمدار کە فرەیگیان سووک بوی و خەستەخانە وەجی هیشتن.

‏دیاریکرد، هێزەیل ئەمنی ئاخڵەیگ ئەمنی شوین رویداوەگەدان توەنستن دە کەس دەسگیربکەن ئەرا بنکەی پۆلیس بریان تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەریان بگیرێد، گشت زەخمداریەیل ئەرا خەستەخانەی موسڵ کلکریان تا چارەسەر وەربگرن لەژیر چەودێری ئەمنی.

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