‏زەخمداری 5 ئەندام پۆلیس وە رویداویگ هاتوچو لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏سەرچەوەیگ لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری 5 ئەندام پۆلیس لە پارێزگایواست، وە رویداو لە یەکەوداین ناوەین شمارەیگ ماشین لەبان ری شەترە ـ غوراف نزیک ئاوای ئال سەکبان، مەوقەی ئۆپراسیۆن گواستنەوەی زیندانی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ئەنجام رویداوەگە ماشینیگ لە جویر (پیک ئاب) وەرد دوو ماشین ترەک لەیەکەودان کە یەکیگیان سەر وە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای واستە" وتیش " رانندەی ئەو ماشینەی کە هووکار رویداوەگە بویە وایە ئەرا شوین نادیاریگ".

‏وتیش، "رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری 5 کەس سەر وە فەرماندەیی پۆلیس واست، لەبان ری گلەوخواردن ئەرا پارێزگاگەیان لەدویای کۆتایهاوردن وە ئەرکیگ ئەمنی ، وە رەسانن زیندانیەیل ئەرا زیقار".

