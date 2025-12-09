زەخمداری 5 ئەندام پۆلیس وە رویداویگ هاتوچو لە باشوور عراق
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ لە پارێزگای زیقار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە زەخمداری 5 ئەندام پۆلیس لە پارێزگایواست، وە رویداو لە یەکەوداین ناوەین شمارەیگ ماشین لەبان ری شەترە ـ غوراف نزیک ئاوای ئال سەکبان، مەوقەی ئۆپراسیۆن گواستنەوەی زیندانی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لە ئەنجام رویداوەگە ماشینیگ لە جویر (پیک ئاب) وەرد دوو ماشین ترەک لەیەکەودان کە یەکیگیان سەر وە فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای واستە" وتیش " رانندەی ئەو ماشینەی کە هووکار رویداوەگە بویە وایە ئەرا شوین نادیاریگ".
وتیش، "رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری 5 کەس سەر وە فەرماندەیی پۆلیس واست، لەبان ری گلەوخواردن ئەرا پارێزگاگەیان لەدویای کۆتایهاوردن وە ئەرکیگ ئەمنی ، وە رەسانن زیندانیەیل ئەرا زیقار".