‏زەخمداری وە مەرافەی لەناوەین ژن و شویگ و مردن و زەخمداری 8 کەس وە رویداو هاتوچو لە کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا دروسبوین مەرافەیگ خێزانی لە ناوچەی شۆرجە ناوڕاس شار کەرکوک، چەن کەس رەخمدار بوون.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وردەوەردەیگ لەناوەین پیایگ وەرد خێزان ژنەگەی دروسبویە رەسیەس ئەرا شەرە دەس، و بویەسە مدوو ئەوەگ وە چەقوو بدرێد لە زگ پیاگە، هەمیش ژنەگەی و خوەشکەگەی زەخمداربوون" وتیش "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە، و گشت زەخمدارەیل کلکردنەس خەستەخانە و بارودۆخیان جیگیرە".

‏لە رویداویگ جیا، داڵگیگ وەرد مناڵەگەی گیان لەدەسدان و وە رویداویگ هاتوچوی لەبان ری ناوەین کەرکوک و بێجی لە ناحیەی رشاد نزیک ئاوای خەمیرە.

‏قسەکەر وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هاتوچوی کەرکوک، عەقید عامر نەریمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە شەفەق ئمڕوو رویدایە لە ئەنجام لەیەکەوداین دووماشین، بویەسە مدوو مردن ژنیگ وەرد مناڵەگەی، و زەخمداری شویەگەی وەرد سێ مناڵی، و وەگەرد زەخمداری دوو کەس لەناو ماشینەگەی ترەک".

‏وتیش "تیم هاتوچوی و فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە و تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن و زەخمدارەیلیش ئەرا خەستەخانەی گشتی کەرکوک "دیاریکرد "خێرایی بەرزهووکار سەرەکی رویداوەگە بویە".

