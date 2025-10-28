زەخمداری وە مەرافەی لەناوەین ژن و شویگ و مردن و زەخمداری 8 کەس وە رویداو هاتوچو لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا دروسبوین مەرافەیگ خێزانی لە ناوچەی شۆرجە ناوڕاس شار کەرکوک، چەن کەس رەخمدار بوون.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وردەوەردەیگ لەناوەین پیایگ وەرد خێزان ژنەگەی دروسبویە رەسیەس ئەرا شەرە دەس، و بویەسە مدوو ئەوەگ وە چەقوو بدرێد لە زگ پیاگە، هەمیش ژنەگەی و خوەشکەگەی زەخمداربوون" وتیش "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە، و گشت زەخمدارەیل کلکردنەس خەستەخانە و بارودۆخیان جیگیرە".
لە رویداویگ جیا، داڵگیگ وەرد مناڵەگەی گیان لەدەسدان و وە رویداویگ هاتوچوی لەبان ری ناوەین کەرکوک و بێجی لە ناحیەی رشاد نزیک ئاوای خەمیرە.
قسەکەر وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هاتوچوی کەرکوک، عەقید عامر نەریمان وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداوەگە شەفەق ئمڕوو رویدایە لە ئەنجام لەیەکەوداین دووماشین، بویەسە مدوو مردن ژنیگ وەرد مناڵەگەی، و زەخمداری شویەگەی وەرد سێ مناڵی، و وەگەرد زەخمداری دوو کەس لەناو ماشینەگەی ترەک".
وتیش "تیم هاتوچوی و فریاکەفتن رەسینەس شوین رویداوەگە و تەرمەیل ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن و زەخمدارەیلیش ئەرا خەستەخانەی گشتی کەرکوک "دیاریکرد "خێرایی بەرزهووکار سەرەکی رویداوەگە بویە".