زەخمداری و مردن وە ‏دوو رویداو هاتوچو لە سەڵاحەدین

2025-11-03T09:13:21+00:00

شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین 

‏پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو دووشەممە، رویدان دوو رویداو هاتوچو جیاتوومارکرد لە ئەنجام شمارەیگبوینە قوربانی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداویگ هاتوچو لەبان ری سامەرا ـ سرسار رویدا و ماشینیگ سەربازی سەر وە تیپ 16 لە سوپای عراق رویوەڕوی بوی، بویە مدوو مردن یەکیگ لە ئەندامەیل  و زەخمداری ئەفسەریگ و سێ ئەندام ترەک.

‏دیاریکرد، "رویداو ترەک لەبان ری تکریت ـ دۆرە رویدا لە ئەنجام بویە مدوو مردن چوارکەس".

‏دیاریکرد، "هێزە ئەمنیەیل ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان، و ئاسانکاری ئەرا گواستنەوەی تەرمەیل و زەخمدارەیل کردن ئەرا خەستەخانە تا رێکار یاسایی وەربگرن".

