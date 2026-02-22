زەخمدار و کەسوکار قوربانیەیل هێزە ئەمنییەیل لە دیالە داواکاریەیلیان ئەرا وەرگردن زەوی نیشتەجیبوین نووەوکەن
شەفەق نیوز - دیالە
ئمڕوو یەکشەممە، دەیان کەس لە زەخمدار و کەسوکار شەهیدەیل هێزە ئەمنییەیل، خوەنیشاندانیگ ئاشتییانە لەنوای باڵەخانەی حکومەت خۆجێیی دیالە رێکخسن، وە مەبەست داواکردن دابەشکردن ئەو پارچە زەوییەیلە ئەرایان تەرخان کریاس.
خەلیل شەمەری، نوێنەر کەسوکار زەخمدارەیل وە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان: "خوەنیشاندان کەسوکار شەهیدەیل و زەخمدارەیل جویر نارەزایەتیگ بوو وەرانوەر وەردەوام پشتگوشخسن ئێ توێژە و وەردەوامی فەرامۆشکردن داواکارییەیلیان ئەرا بەشەوکردن پارچە زەوی، وەبان ئەوەگ شایستەین".
دیاریکرد "ئێ خوەنیشاندانە ئەرا یەکەمجار نییە و کۆتا جاریش نیەود ئەرا داواکردن لە حکومەت خۆجێی دیالە تا دادپەروەری ئەرا چین زەخمدارەیل و کەسوکار شەهیدەیل تێدە جی" ،هەمیش وتیش: "خوەنیشاندەرەیل داوای زویکردن پرۆسەی بەشەوکردن شایستە زەویەیلیان کەن".
جیباسە، لە ساڵ 2011و تا ئمڕوو، قەیران بەشەوکردن پارچە زەوی ئەرا شەهیدەیل و زەخمدارەیل لە پارێزگای دیالە وەردەوامی دیرێد.