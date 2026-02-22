‏زەخمدار و کەسوکار قوربانیەیل هێزە ئەمنییەیل لە دیالە داواکاریەیلیان ئەرا وەرگردن زەوی نیشتەجیبوین نووەوکەن

‏شەفەق نیوز - دیالە

‏ئمڕوو یەکشەممە، دەیان کەس لە زەخمدار و کەسوکار شەهیدەیل هێزە ئەمنییەیل، خوەنیشاندانیگ ئاشتییانە لەنوای باڵەخانەی حکومەت خۆجێیی دیالە رێکخسن، وە مەبەست داواکردن دابەشکردن ئەو پارچە زەوییەیلە ئەرایان تەرخان کریاس.

‏خەلیل شەمەری، نوێنەر کەسوکار زەخمدارەیل وە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان: "خوەنیشاندان کەسوکار شەهیدەیل و زەخمدارەیل جویر نارەزایەتیگ بوو وەرانوەر وەردەوام پشتگوشخسن ئێ توێژە و وەردەوامی فەرامۆشکردن داواکارییەیلیان ئەرا بەشەوکردن پارچە زەوی، وەبان ئەوەگ شایستەین".

‏دیاریکرد "ئێ خوەنیشاندانە ئەرا یەکەمجار نییە و کۆتا جاریش نیەود ئەرا داواکردن لە حکومەت خۆجێی دیالە تا دادپەروەری ئەرا چین زەخمدارەیل و کەسوکار شەهیدەیل تێدە جی" ،هەمیش وتیش: "خوەنیشاندەرەیل داوای زویکردن پرۆسەی بەشەوکردن شایستە زەویەیلیان کەن".

‏جیباسە، لە ساڵ 2011و تا ئمڕوو، قەیران بەشەوکردن پارچە زەوی ئەرا شەهیدەیل و زەخمدارەیل لە پارێزگای دیالە وەردەوامی دیرێد.

