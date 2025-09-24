زەخمداری وە رویداو هاتوچو لە دیالە

شەفەق نیوز ـ دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا، لە زەخمداری پەنج کەس لە روداویگ هاتوچوی لەناوەین دوو ماشین لە بان ری موقدایە ـ خانەقین، لەناوچەی حەمرین باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە ئەنجام رویداوەگە زەخمداری جیاواز هەس لەناوەین سەرنشینەیل، و کە ئەرا چارەسەرکردن پزشکی کلکریانەس ئەرا خەستەخانە.

وتیش؛ لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە وازکردنە ئەرا دیاریکردن هووکار رویداوەگە و مەزەنەی زەردەگەی.