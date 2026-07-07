زەخمداری و دەسگیرکردن وە مدوو وەردەوەردەیگ چەکداری وەرد پاسەوان ئەندام پەرلەمانیگ لە باکوور بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەیگ لەناوەین پاسەوان یەکیگ لە ئەندام پەرلەمانەیل و شمارەیگ کەس لە ناوچەی تەی سەر وە ناحیەی تاجی باکوور بەغدا، وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە تەقەکردن لەناوەین هەردووگ لایەن.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ مەرافەگە لە وەردەوەردە دەسوەپیکردیە لە ناوەین هەردوگ لا، وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەگە یەکیگ لە ئەندامەیل حەشد شەعبی زەخمداربوی، کە یەکیگ بویە لە لایەنەیل مەرافەکەر و لە دەێشت وەخت کارە فەرمیەگەی بوی، ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەسەخانە.
دیاریکرد، هێزە ئەمنیەیل 15 کەس لە هەردوگ لایەن دەسگیرکردن ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی دەسوەسەر کریانە.