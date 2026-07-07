‏زەخمداری و دەسگیرکردن وە مدوو وەردەوەردەیگ چەکداری وەرد پاسەوان ئەندام پەرلەمانیگ لە باکوور بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە دروسبوین مەرافەیگ لەناوەین پاسەوان یەکیگ لە ئەندام پەرلەمانەیل و شمارەیگ کەس لە ناوچەی تەی سەر وە ناحیەی تاجی باکوور بەغدا، وەرجە ئەوەگ بڕەسێدە تەقەکردن لەناوەین هەردووگ لایەن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ مەرافەگە لە وەردەوەردە دەسوەپیکردیە لە ناوەین هەردوگ لا، وتیش؛ لە ئەنجام رویداوەگە یەکیگ لە ئەندامەیل حەشد شەعبی زەخمداربوی، کە یەکیگ بویە لە لایەنەیل مەرافەکەر و لە دەێشت وەخت کارە فەرمیەگەی بوی، ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەسەخانە.

‏دیاریکرد، هێزە ئەمنیەیل 15 کەس لە هەردوگ لایەن دەسگیرکردن ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی دەسوەسەر کریانە.

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