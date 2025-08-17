زەخمداری چوار زیارەتکەر ژن و مناڵیگ هاناویان وە پلیان ماشینیگ لە باشوور موسڵ

2025-08-17T12:33:37+00:00

شەفەق نيوز- نەینەوا 

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پولیس نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە کوشیان چوار کەس ژن و مناڵیگ هاناویان، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو وە پلیان ماشینیان نزیک ناحیەی حەمام عەلیل باشوور شار موسڵ.

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پلیان ماشینیگ لەبان ری گشتی نزیک حەمام عەلیل، بویە هوکار کوشیان چوار کەس، ژنیگ و مناڵیگ هانا یان.

  وتیش: قوربانیەیل لەڕیەو بوینە لە گلەوخواردن لە زیارەت چلەی ئیمام حسێن، و روی وەرەو  ماڵەیل خوەیان کردوین لە قەزای تەلەعفەر خوەرئاوای شار موسڵ، و لەناو ریەگە ماشینیان پلیا و گشتیان گیانیان لەدەسدان.

 سەرچەوەگە وتیش: پولیس تەرمەیل ئەرا پزشک دادوەری کلکرد، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد.

