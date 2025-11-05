زەخمداری ئەندامە ئەمنیەیل وە رویوەڕویبوین ئەمنی لە باشوور عراق
2025-11-05T09:06:29+00:00
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری شمارەیگ ئەندام ئەمنی وە رویوەڕویبوین چەکدار وەگەرد بازرگانەیل مادەیل هووشبەر لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، رویوەڕویبوین چەکداری لەناوەین هێزە ئەمنیەیل و چەتەیل بازرگان مادەی هووشبەر رویدایە بویەسە مدوو زەخمداری پەنج ئەندام ئەمنی لە ناوچەی زۆبێر لە بەسرە.
وتیش؛ هێزەیل ئەمنی توەنستن شمارەیگ لەو چەتەیلە دەسگیربکەن، لەوەختیگ وەردەوامبوین لە وە شوینکەفتن ئەو کەسەیلە واینە.