‏زەخمداری ئەندامە ئەمنیەیل وە رویوەڕویبوین ئەمنی لە باشوور عراق

2025-11-05T09:06:29+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە زەخمداری شمارەیگ ئەندام ئەمنی وە رویوەڕویبوین چەکدار  وەگەرد بازرگانەیل مادەیل هووشبەر لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، رویوەڕویبوین چەکداری لەناوەین هێزە ئەمنیەیل و چەتەیل بازرگان مادەی هووشبەر رویدایە بویەسە مدوو زەخمداری پەنج ئەندام ئەمنی لە ناوچەی زۆبێر لە بەسرە.

‏وتیش؛ هێزەیل ئەمنی توەنستن شمارەیگ لەو چەتەیلە دەسگیربکەن، لەوەختیگ وەردەوامبوین لە وە شوینکەفتن ئەو کەسەیلە واینە.

