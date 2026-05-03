زەخمداری ماسیگرەیلیگ عراقی وە گولەی کوەیتی لە خۆر عەبدوڵلا
شەفەق نیوز ـ بەسرە
سەرۆک کۆمەڵەی ماسیگرەیل عراق لە بەسرە بەدران تمیمی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپاتکرد لە زەخمداری دوو ماسیگر عراقی وە گولەی دەوریەیل کوەیتی.
تمیمی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ماسیگرەیل عراقی لە ناوچەی ئاوی عراق و لە نزیک عەوامەی شمارە (11) لە ناوچەی خۆر عەبدوڵڵای سەر وە عراق خەریک ماسیگردن بووینە".
وتیش، "دەوریەیل کوەیتی تەقە لەلیان کردنە، بویە هووکار زەخمداریان، وەلایەن دەزگایەیل دەریاوانی عراقی ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریانە".
لەی باوەتەوە، حەراک شەعبی دژ وە رێککەفتنامەی خور عەبدوڵڵا لە بەسرە، وە توندی شەرمەزار ئی پەلامارە کرد کە پاسەوان کناراوەیل کوەیتی کردیەسە بان ماسیگرەیل عراقی و وە تەقەی راستەوخوەی زەخمداری ان کردیە، زەخمداربوین قورس هاناویان.