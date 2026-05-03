‏زەخمداری ماسیگرەیلیگ عراقی وە گولەی کوەیتی لە خۆر عەبدوڵلا

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏سەرۆک کۆمەڵەی ماسیگرەیل عراق لە بەسرە بەدران تمیمی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپاتکرد لە زەخمداری دوو ماسیگر عراقی وە گولەی دەوریەیل کوەیتی.

‏تمیمی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ماسیگرەیل عراقی لە ناوچەی ئاوی عراق و لە نزیک عەوامەی شمارە (11) لە ناوچەی خۆر عەبدوڵڵای سەر وە عراق خەریک ماسیگردن بووینە".

‏وتیش، "دەوریەیل کوەیتی تەقە لەلیان کردنە، بویە هووکار زەخمداریان، وەلایەن دەزگایەیل دەریاوانی عراقی ئەرا نزیکترین بنکەی تەندروسی کلکریانە".

‏لەی باوەتەوە، حەراک شەعبی دژ وە رێککەفتنامەی خور عەبدوڵڵا لە بەسرە، وە توندی شەرمەزار ئی پەلامارە کرد کە پاسەوان کناراوەیل کوەیتی کردیەسە بان ماسیگرەیل عراقی و وە تەقەی راستەوخوەی زەخمداری ان کردیە، زەخمداربوین قورس هاناویان.

